Una serata ordinaria si è trasformata in un incubo per un 16enne, colpito all’addome tre volte con un oggetto contundente da due aggressori sconosciuti che avevano tentato di rubargli il suo scooter. L’incidente è avvenuto ieri sera in via Stradale Sannitica, portando all’intervento immediato dei carabinieri e dei sanitari del 118 per soccorrere il giovane ferito. Nonostante le ferite, la vittima è fortunatamente fuori pericolo di vita. Le circostanze esatte dell’aggressione sono ancora oggetto di indagine.

L’Aggressione

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora da confermare attraverso ulteriori indagini, il minorenne è stato avvicinato da due individui sconosciuti all’interno del parcheggio di un centro commerciale. Questi aggressori avevano tentato di rubare lo scooter del giovane, ma quando il 16enne ha cercato di resistere, è stato colpito ripetutamente all’addome con un oggetto contundente. Dopo l’aggressione, gli aggressori sono fuggiti dalla scena del crimine.

Le Conseguenze

Il giovane ferito è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Fortunatamente, nonostante le ferite subite, il 16enne non è in pericolo di vita, ma affronta ora un difficile percorso di recupero fisico ed emotivo.

Indagini in Corso

Le autorità competenti, in particolare i carabinieri, stanno attualmente conducendo indagini approfondite per ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione e identificare gli aggressori. È essenziale portare i responsabili di questa violenza davanti alla giustizia e assicurare che simili eventi non accadano in futuro.