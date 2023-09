L’autunno sta per giungere, e con esso, sembra che gli italiani debbano prepararsi ad affrontare una serie di aumenti dei costi che impatteranno pesantemente sul bilancio familiare. Secondo l’associazione dei consumatori Assoutenti, ci aspettiamo un aumento significativo delle spese per le famiglie italiane, con una stima complessiva di 1.600 euro a famiglia, a causa dell’attuale andamento dell’inflazione e dei costi dei carburanti.

Aumento dei costi alimentari

Uno dei principali fattori di questo aumento dei costi è l’incremento dei prezzi dei prodotti alimentari. Assoutenti rileva che i prodotti alimentari nel loro complesso hanno subito un aumento del 10,1% rispetto all’anno precedente. Questo aumento è stato attribuito a vari fattori, tra cui l’aumento dei costi di produzione, i problemi legati alla catena di approvvigionamento e le pressioni inflazionistiche.

Il ritorno a scuola e l’aumento dei costi del materiale scolastico

A settembre, i bambini italiani torneranno a scuola, e questo porterà a un ulteriore aumento delle spese per le famiglie. Assoutenti avverte che i costi del materiale scolastico stanno aumentando, con i prodotti di cartoleria che registrano un incremento attorno al +9%. Libri, zaini, astucci e altri articoli necessari per l’istruzione dei bambini si stanno facendo sempre più costosi, mettendo ulteriormente pressione sul bilancio delle famiglie italiane.

Aumento dei costi dei carburanti

Mentre ci si prepara al ritorno a scuola e alla quotidianità autunnale, anche il costo dei trasporti sta salendo. Gli ultimi aumenti dei prezzi dei carburanti stanno rendendo più costoso muoversi in auto, il che avrà un impatto significativo sulle spese familiari, specialmente per coloro che dipendono dai veicoli privati per spostarsi.

Bollette energetiche in salita e il “caro-mutui”

Ma le sfide finanziarie non si fermano qui. Le bollette energetiche sono previste in aumento, aumentando ulteriormente i costi delle famiglie. Allo stesso tempo, ci si troverà ad affrontare un “caro-mutui”, con potenziali rincari nei tassi di interesse sui prestiti ipotecari. Questo mette ulteriormente a dura prova le finanze delle famiglie italiane.