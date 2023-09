Un anziano di 82 anni residente a Valle di Maddaloni, nel Casertano, è finito arrestato dai carabinieri e posto ai domiciliari per il possesso di un arsenale di armi e munizioni senza autorizzazione legale. I carabinieri erano informati di sospetti riguardo alla possibile detenzione illegale di armi da parte dell’anziano e hanno deciso di effettuare un controllo presso la sua abitazione. Durante la perquisizione, i carabinieri hanno fatto una scoperta scioccante.

All’interno di un cassetto del comodino della camera da letto, hanno trovato un pugnale lungo ben 29 centimetri e, ancora più preoccupante, una pistola clandestina di marca Bruni, modello 92 automatica, priva di matricola e completamente funzionante. La pistola era dotata di un caricatore completo contenente sette munizioni pronte all’uso.

In un locale annesso all’abitazione, i militari hanno rinvenuto ulteriori 297 cartucce a pallini di calibro 12, insieme ad altre cartucce di calibro 16 e a palla unica di calibro 12. L’anziano è quindi arrestato per possesso di arma clandestina e detenzione abusiva di armi e munizioni. Ora si trova agli arresti domiciliari, in attesa di affrontare le conseguenze legali dei suoi atti.