In un’azione coordinata, i Carabinieri di Napoli e il Nucleo Veicoli Abbandonati della Polizia Municipale hanno portato a termine un’operazione di rimozione dei veicoli abbandonati nei Quartieri Spagnoli della città. Questo intervento mirava a migliorare la sicurezza stradale e a liberare spazio pubblico dai veicoli inutilizzati. Complessivamente, sono individuati e rimossi 32 scooter abbandonati tra gli stretti vicoli dei Quartieri Spagnoli. Questi scooter rappresentavano una preoccupazione per la sicurezza, in quanto erano privi di assicurazione e potenzialmente pericolosi per i pedoni. La presenza di questi veicoli abbandonati non solo ostacolava la circolazione, ma poteva anche creare situazioni pericolose per i turisti e i residenti che frequentano la zona.

I veicoli rimossi sono successivamente portati in un deposito. L’operazione ha coinvolto anche la rimozione di un’auto, una Mercedes, che era stata lasciata in una zona pedonale nelle immediate vicinanze di un’attività commerciale. Anche questa vettura era sprovvista di assicurazione, il che ha portato al suo immediato sequestro.

Questo sforzo congiunto da parte dei Carabinieri e della Polizia Municipale riflette l’impegno delle autorità locali nel garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi sulla circolazione stradale. La rimozione di veicoli abbandonati e non assicurati contribuisce a migliorare la qualità della vita per i residenti e a garantire un ambiente più sicuro per i pedoni e i visitatori.

Le autorità continuano a monitorare attentamente la situazione e ad adottare misure per affrontare le violazioni delle normative stradali, assicurando che la circolazione stradale sia efficiente e sicura per tutti i cittadini.