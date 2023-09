Una giovane promessa musicale, Antonio Senatore, ha perso la vita in una tragica incidente stradale la scorsa notte, poche settimane dopo aver festeggiato il suo 18° compleanno. L’incidente è avvenuto sulla strada da Cava de’ Tirreni a Vietri sul Mare, mentre stava accompagnando un suo amico a casa dopo una serata trascorsa nel comune di Meta.

L’Incidente Fatale

Antonio stava guidando uno scooter 125 quando il veicolo ha improvvisamente sbandato, invadendo l’altra corsia. È stato coinvolto in una collisione fatale con un’auto proveniente dal senso opposto. L’incidente ha causato un violento impatto, e Antonio è finito sotto l’auto, perdendo la vita istantaneamente. Nonostante i tentativi dei soccorritori, non è stato possibile salvare la sua vita. Il suo amico, un minorenne, è stato sbalzato dallo scooter ma ha riportato solo alcune escoriazioni.

Un Giovane Musicista Talentuoso

Originario di Vietri sul Mare, Antonio frequentava il Liceo Statale Alfano I di Salerno, dove era conosciuto per il suo talento musicale. Era un percusionista molto abile e allievo del maestro Rosario Barbarulo, già entrato in conservatorio e allievo del maestro Cimmino. Antonio aveva fatto parte dell’orchestra regionale di fiati ed era considerato una giovane promessa nel mondo della musica.

Il Cordoglio del Liceo

La notizia della morte di Antonio Senatore ha colpito profondamente l’intera comunità del Liceo Alfano I. Il liceo ha ricordato il giovane con affetto e rispetto, sottolineando le sue doti musicali e il suo modo amabile di relazionarsi con gli altri. Il liceo ha annunciato che domani mattina suonerà la musica amata da Antonio e si riunirà in una preghiera silenziosa per commemorare il giovane talento. I funerali vedranno una toccante esibizione musicale in suo onore.