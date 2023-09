Nella tarda mattinata di ieri, sulla superstrada Cassino-Formia, si è verificato un tragico incidente che ha costato la vita a una giovane donna e ha gravemente ferito suo marito. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma sembra che una manovra azzardata potrebbe essere alla base del sinistro. Una Fiat 500, guidata da una donna di 23 anni, è entrata in collisione con una moto di grossa cilindrata su cui viaggiavano Graziella Parente, 31 anni, originaria di Coreno Ausonia, in provincia di Frosinone, e suo marito Francesco Piccolino, 33 anni, residente ad Ausonia.

La giovane donna è purtroppo deceduta sul colpo, mentre suo marito è ricoverato in gravi condizioni, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita. La conducente della Fiat 500 è anch’essa ricoverata in stato di choc, ma è rimasta fisicamente illesa.

La zona dell’incidente, teatro di numerosi incidenti nel passato, è chiusa al traffico e il flusso veicolare è a lungo rimasto deviato verso le vie secondarie. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Pontecorvo per effettuare i rilievi e avviare le indagini sull’accaduto.