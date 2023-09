Un violento incidente stradale ha scosso la zona tra Montefredane e Grottolella, causando ferite gravi ai conducenti delle due vetture coinvolte. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma si è verificato uno scontro frontale lungo la strada provinciale della zona. Il sinistro ha avuto luogo in prossimità del bivio Taverna del Monaco, in un tratto di strada che presenta una curva. Le due vetture coinvolte nell’incidente hanno subito danni significativi a seguito dell’impatto. A causa della gravità delle ferite riportate dai conducenti, è stato necessario il loro trasporto d’urgenza all’ospedale Moscati di Avellino.

La situazione è stata gestita tempestivamente dalle autorità locali e dalla polizia stradale. La strada è stata chiusa al traffico per oltre un’ora al fine di garantire la sicurezza sul luogo dell’incidente e consentire agli investigatori di raccogliere le prove necessarie per ricostruire la dinamica dell’incidente. Sono state effettuate rilevazioni e analisi per comprendere le cause e le responsabilità dell’accaduto. Gli inquirenti stanno lavorando per chiarire i dettagli dell’incidente e determinare se ci fossero eventuali circostanze o fattori che abbiano contribuito all’accaduto.