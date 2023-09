Nel mondo sempre più connesso e digitalizzato di oggi, emergono storie complesse e dolorose che mettono in luce il difficile equilibrio tra genitorialità, educazione e l’influenza dei social media. Una di queste storie si è recentemente svolta a Roma, con una madre accusata di maltrattamenti nei confronti della figlia adolescente. Questo tragico episodio ha scosso la comunità e ha sollevato importanti questioni sulla genitorialità e sulla gestione delle sfide associate ai social media.

La vicenda inizia con una casa in disordine e una serie di vessazioni psicologiche che una madre rivolge alla sua giovane figlia di soli 12 anni. Tutto ciò, tuttavia, sfocia in un atto di violenza fisica quando la madre, indignata dal fatto che la figlia avesse inviato foto sensuali a un ragazzo più grande di lei tramite Instagram, decide di schiaffeggiarla. Questo triste episodio ha portato alla condanna della madre con l’accusa di maltrattamenti.

La storia è emersa grazie al coraggioso racconto della ragazzina ai servizi sociali, che erano già intervenuti nel 2012 in seguito a una segnalazione. Già all’epoca, la condizione della famiglia era preoccupante, con l’appartamento in uno stato di disordine estremo. La madre, inizialmente, sembrava scaricare sulle spalle della figlia la colpa per la situazione familiare difficile, spiegando di dover crescere tre figli da sola e di vivere con l’anziana madre.

Tuttavia, gli assistenti sociali hanno raccolto testimonianze di vari episodi di maltrattamenti, che hanno portato alla condanna della madre a un anno e sette mesi di reclusione. Uno di questi episodi si è verificato nel 2016, quando la madre ha scoperto le foto suggestive che la figlia aveva inviato a un ragazzo di 19 anni. La reazione della madre è stata violenta: uno schiaffo al volto della minorenne.