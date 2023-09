Un tragico incidente sul lavoro ha colpito la provincia dell’agro nocerino-sarnese, mettendo in pericolo la vita di un operaio di 43 anni. La vittima è ricoverata in prognosi riservata a seguito dell’incidente. Nel pomeriggio di ieri, l’uomo stava lavorando al caricamento di pannelli fotovoltaici da un camion quando si è verificato l’incidente fatale. Uno dei pannelli fotovoltaici, presumibilmente di dimensioni considerevoli e peso significativo, è caduto o si è spostato in modo imprevisto, schiacciando l’operaio e causando lesioni gravi.

La gravità delle ferite ha richiesto un immediato intervento medico, e il personale del servizio 118 è giunto rapidamente sulla scena. L’operaio è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore con codice rosso, il che indica la massima urgenza.

Le circostanze esatte dell’incidente sono attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri di Nocera Inferiore. Le autorità stanno cercando di stabilire come sia avvenuto l’incidente e se ci sono state negligenze o violazioni delle normative sulla sicurezza sul lavoro che potrebbero aver contribuito all’evento tragico.

L’incidente rappresenta un ennesimo avvertimento sulla necessità di rafforzare le misure di sicurezza sul lavoro per proteggere la vita e la salute dei lavoratori. Gli incidenti sul lavoro possono avere conseguenze gravi non solo per le vittime e le loro famiglie, ma anche per le aziende coinvolte e la comunità nel suo complesso.