Una terribile tragedia ha colpito la frazione di Triflisco, nel comune di Bellona, nel Casertano, dove un giovane lavoratore di 19 anni è finito vittima di un grave incidente sul luogo di lavoro. La vittima, originaria di Pagani (Salerno), è dipendente di una ditta di catering con sede a Sant’Egidio di Monte Albino. Ora lotta in ospedale tra la vita e la morte.

Il Terribile Incidente

Secondo quanto accertato dai carabinieri, il giovane stava scaricando dei materiali da consegnare all’esterno di un ristorante locale. Mentre era intento a compiere questa operazione, è stato schiacciato dal camion frigo con cui stava lavorando. Il giovane è rimasto bloccato tra il muro del ristorante e il veicolo.

Un Tentativo Disperato di Fermare il Camion

La tragedia è scaturita quando il giovane è sceso dal camion per aprire il portello del frigo. In un tragico momento, il mezzo ha iniziato a muoversi in discesa, e il giovane ha tentato disperatamente di fermarlo, ma è stato inevitabilmente schiacciato dall’ingente peso del veicolo.

Intervento delle Autorità

Le autorità, tra cui i carabinieri, sono prontamente intervenute sulla scena dell’incidente. Il camion frigo è stato sequestrato per le indagini in corso per determinare le circostanze esatte dell’accaduto. Questa tragedia ha scosso profondamente la comunità di Triflisco e oltre, portando con sé dolore e sconforto. Il giovane lavoratore è stato portato in condizioni critiche in ospedale, e la speranza è che possa ricevere le cure necessarie per la sua sopravvivenza.