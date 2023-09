Una terribile tragedia ha colpito una famiglia originaria di Caserta, ma residente ad Abano Terme. I fatti oggi sull’autostrada A13 a Ferrara. Nell’incidente, una mamma e sua figlia di appena 5 anni hanno perso la vita, mentre il padre, alla guida dell’auto, è rimasto ferito. L’incidente è avvenuto tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud, in una zona dove il traffico era rallentato a causa di un precedente incidente che aveva coinvolto un autoarticolato. La famiglia si trovava nella loro vettura, ferma dietro all’autoarticolato immobilizzato.

In un momento tragico, un camion sopraggiunge a velocità sostenuta e tampona violentemente l’auto della famiglia. L’impatto è stato devastante, schiacciando la vettura contro il camion e un altro veicolo pesante, lungo il lato del passeggero e la fiancata.

La madre, una donna di 49 anni di nome Maria Grazia Forgetta, e la loro piccola figlia di soli 5 anni, chiamata Gioia Petriccione, sono morte sul colpo a causa dell’impatto violento. Il padre, un uomo di 50 anni, ha riportato ferite e contusioni, ma è sopravvissuto. È stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Cona per ricevere cure mediche. Fortunatamente, le sue ferite sono state descritte come lievi.

Questo tragico incidente ha scosso non solo la famiglia coinvolta ma anche la comunità locale. Le circostanze che hanno portato al tamponamento e alle morti di madre e figlia saranno oggetto di un’indagine approfondita per determinare eventuali cause o negligenze che abbiano contribuito all’incidente.