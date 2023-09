Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Scafati, dove una bambina di 12 anni è miracolosamente sopravvissuta dopo essere schiacciata da un cancello in una proprietà privata. L’incidente ha avuto luogo mentre la giovane stava camminando all’esterno della sua abitazione, causando ferite gravi. La bambina è immediatamente trasportata all’ospedale “Santobono” di Napoli, dove è ricoverata per ricevere le cure necessarie. La sua prognosi attuale è di 30 giorni, e nonostante le gravi lesioni, è considerato un miracolo che sia ancora viva.

Le autorità locali hanno avviato un’indagine sulla vicenda per determinare le eventuali responsabilità di chi ha installato il cancello. Questo passo è fondamentale per chiarire se ci siano state negligenze o violazioni delle normative nella costruzione o nella manutenzione del cancello che hanno portato a questo tragico incidente.

L’incidente serve come tragico promemoria dell’importanza di garantire la sicurezza delle strutture e delle proprietà private, in particolare quando sono presenti bambini o altre persone vulnerabili. Le indagini in corso aiuteranno a stabilire le circostanze esatte dell’incidente e a determinare eventuali misure preventive necessarie per evitare che simili tragedie possano ripetersi in futuro. La comunità di Scafati resta in attesa di ulteriori sviluppi relativi a questa drammatica vicenda.