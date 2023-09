Il 17 settembre 2023, la comunità d San Gennarello di Ottaviano celebra il suo santo patrono, San Gennaro, in un evento straordinario: la mostra “Santi e Arcangeli, dal Seicento ai Giorni Nostri”. Questa eccezionale esposizione d’arte, realizzata con il patrocinio di Don Raffaele Rianna, promette di essere un’occasione unica per immergersi nell’arte sacra e nell’espressione della fede attraverso i secoli.

Un’Esposizione Eccezionale

La mostra “Santi e Arcangeli” rappresenta una straordinaria raccolta di stampe, incisioni e quadri, che abbraccia un ampio spettro di opere d’arte religiosa. Questa esposizione offre un’opportunità unica per esplorare la rappresentazione artistica della fede, dall’arte del Seicento fino ai giorni nostri. Le opere esposte provengono dalle collezioni private di due appassionati collezionisti d’arte, Biagio Nunziata e Michele Franzese, il cui impegno ha permesso di mettere in luce queste preziose opere d’arte.

Il Maestro Prisco De Vivo

Il maestro Prisco De Vivo, rinomato esperto d’arte, avrà l’onore di essere il relatore dell’evento. Grazie alla sua vasta conoscenza e passione per l’arte sacra, De Vivo guiderà il pubblico attraverso un viaggio emozionante nel mondo dell’arte religiosa, condividendo approfondite interpretazioni e storie dietro le opere esposte.

Luogo e Orario

L’esposizione si terrà presso il Salone Parrocchiale di San Gennarello, un luogo che offre uno sfondo ideale per l’arte sacra. L’inaugurazione avrà luogo domenica 17 settembre 2023 alle ore 20:00. È un’opportunità per la comunità di riunirsi, riflettere sulla propria fede e apprezzare l’arte che ha ispirato generazioni.

Un Capolavoro da Non Perdere

Un momento culminante dell’evento sarà la presentazione dell’opera “Il San Gennaro di Riace” dell’artista internazionale di origini locali, Rosso (Michele Ciro Franzese). Questo capolavoro è destinato a catturare l’attenzione e l’ammirazione di tutti i presenti, celebrando il legame profondo tra la comunità e il suo santo patrono.

Un’Occasione di Riflessione e Celebrazione

La mostra “Santi e Arcangeli” è molto più di una semplice esposizione d’arte; è un’opportunità per la comunità di riunirsi, riflettere sulla propria fede e celebrare la bellezza dell’arte sacra. Questo evento eccezionale è aperto a tutti, e ci auguriamo che tu possa unirti a noi per celebrare la ricchezza della cultura religiosa attraverso l’arte. Non mancare all’inaugurazione e immergiti nell’ispirazione e nella spiritualità di questa straordinaria mostra.