Una recente operazione condotta dai Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, agli ordini del comandante Angelo Cardone, in collaborazione con il Nucleo Operativo del Gruppo per la Tutela del Lavoro di Napoli, ha svelato una serie di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e ha portato a denunce per ricettazione che hanno scosso la comunità locale.

Inadempienze in Materia di Sicurezza sul Lavoro

Durante un controllo in un opificio locale, le forze dell’ordine hanno riscontrato gravi inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro. L’azienda in questione, attiva nella produzione di abbigliamento di marche di fama nazionale, è stata sanzionata per un importo approssimativo di 95.000 euro. Le violazioni comprendevano l’uso di macchinari non idonei, l’assenza di formazione professionale per i dipendenti e la mancanza dei requisiti minimi per l’esercizio dell’attività. Inoltre, sono stati scoperti 8 lavoratori impiegati in nero, una pratica illegale che mette a rischio i diritti e la sicurezza dei lavoratori stessi.

A seguito delle gravi irregolarità riscontrate, le autorità hanno disposto la sospensione dell’attività produttiva dell’azienda, al fine di garantire che siano implementate le necessarie correzioni e miglioramenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Denunce per Ricettazione

Nell’ambito della stessa operazione, i Carabinieri hanno denunciato due individui di origine magrebina per il reato di ricettazione. I due soggetti sono stati sorpresi alla guida di un veicolo che risultava rubato. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, l’auto è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario che aveva denunciato il furto solo poche ore prima.