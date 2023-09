Nella cattedrale di Napoli alle ore 10 e 3 minuti si è ripetuto il fenomeno della liquefazione del sangue di San Gennaro. Nell’ampolla tenuta in mano da Don Domenico Battaglia, Arcivescovo Metropolita di Napoli, il sangue si è sciolto come accade ogni anno nel giorno della celebrazione della festività del santo patrono della città. Lo sventolio di un fazzoletto bianco da parte di un membro delegato della Deputazione di San Gennaro, ha salutato l’avvenuto prodigio. Già da qualche il sangue del santo patrono è già sciolto quando si prende dalla cassaforte. Alle celebrazioni hanno partecipato, oltre al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi in qualità di presidente della Deputazione di San Gennaro, anche il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca.

Tantissimi i turisti presenti a Napoli, molti dei quali dentro e fuori la Cattedrale in attesa dell’evento prodigioso della liquefazione del sangue di San Gennaro. In occasione dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono, la città è in festa. Il sindaco partenopeo, Gaetano Manfredi, ha emesso un’ordinanza per sospendere in via Duomo le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico rilasciate agli esercizi pubblici per il posizionamento di tavolini, espositori ed altro attinenti alle attività commerciali. Divieto di vendita, inoltre, di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale consentendone la commercializzazione solo in bicchieri di plastica leggera o carta.