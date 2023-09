Durante la notte appena trascorsa, i coraggiosi Vigili del Fuoco di Avellino sono stati chiamati a intervenire in due incidenti stradali che hanno richiesto immediata assistenza e soccorso. I due interventi hanno dimostrato, una volta di più, la dedizione e la prontezza di questa squadra di professionisti nel garantire la sicurezza pubblica.

Incidente a Montemiletto

Il primo incidente si è verificato intorno all’1:20 del mattino nel territorio del comune di Montemiletto, sulla strada comunale Frustella. Un’auto ha perso il controllo, sbandando e ribaltandosi in un terreno sottostante. A bordo del veicolo c’era una giovane ragazza di 26 anni, originaria del luogo, che purtroppo è rimasta incastrata nell’abitacolo a seguito dell’incidente.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con prontezza per liberare la ragazza dall’auto danneggiata, utilizzando le loro competenze e attrezzature specializzate. Una volta estratta dall’auto, la giovane è affidata ai sanitari del 118, che sono giunti sul posto e hanno immediatamente provveduto a fornire le cure necessarie.

La paziente è successivamente trasportata presso l’ospedale Moscati di Avellino, dove ha ricevuto ulteriori cure e accertamenti medici per le lesioni riportate nell’incidente. La prontezza dell’intervento dei Vigili del Fuoco e dei servizi medici ha giocato un ruolo fondamentale nel garantire la salute e la sicurezza della giovane coinvolta nell’incidente.

Incidente a Pratola Serra

Poco dopo, alle 2:40 del mattino, la stessa squadra di Vigili del Fuoco è stata richiamata per un altro incidente stradale, questa volta nel comune di Pratola Serra, lungo la SS 7. In questo caso, un’auto ha sbandato e è uscita di strada.

Fortunatamente, il conducente del veicolo ha riportato solo lievi ferite e non ha subito gravi conseguenze. I Vigili del Fuoco hanno immediatamente messo in sicurezza l’area e hanno fornito assistenza per il recupero dell’auto danneggiata. La prontezza dell’intervento ha contribuito a evitare ulteriori complicazioni e a garantire la sicurezza sulle strade della zona.

In entrambi gli incidenti, i Carabinieri erano presenti per effettuare i rilievi di loro competenza al fine di stabilire le cause degli incidenti e garantire il rispetto delle leggi stradali.