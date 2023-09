Parigi, città celebre per il suo fascino senza tempo e la sua influenza sulla moda e lo stile, si appresta a ospitare un evento di grande importanza per gli appassionati del mondo dell’hair styling: il Campionato Mondiale di Acconciatura. In programma per il 10 e 11 settembre, l’evento vedrà i migliori talenti provenienti da tutto il mondo sfidarsi per conquistare il titolo ambito. Una figura che attira l’attenzione e accende le aspettative è Sabato Annunziata, titolare di “Annunziata the Beauty Room” ad Ottaviano. Conosciuta per la sua maestria nell’arte dell’acconciatura e la sua dedizione all’eccellenza, Sabato Annunziata è già un nome familiare nel panorama internazionale. Non è da meno il fatto che Annunziata sia il campione uscente dell’edizione precedente della rassegna.

Riuscire a mantenere il titolo di Campione del Mondo non è mai un’impresa facile, ma Sabato Annunziata si prepara con determinazione e passione per difendere il gradino più alto del podio. La sua partecipazione rappresenta non solo un impegno personale, ma anche una dimostrazione della dedizione e della professionalità che caratterizzano il suo salone di bellezza ad Ottaviano. Proprio nei giorni scorsi ha ricevuto la visita del sindaco Biagio Simonetti (i due insieme nella foto).

Sabato Annunziata spiega la motivazione dietro la sua decisione di partecipare nuovamente al Campionato Mondiale di Acconciatura: l’incessante ricerca di apprendimento, crescita e la volontà di condividere nuove competenze con i colleghi. In risposta alla domanda su perché abbia deciso di partecipare nuovamente, nonostante abbia già conquistato il titolo, sottolinea la sua intrinseca curiosità e la fame di conoscenza. “Ci riproverò ancora per tante volte perché voglio imparare ancora tantissime cose che solo attraverso i colleghi di tutto il mondo si può,” spiega. Questa dichiarazione riflette l’atteggiamento di un professionista che comprende che l’apprendimento non ha mai fine e che l’interazione provenienti da diverse parti del mondo può arricchire la sua prospettiva e il suo repertorio di competenze da portare poi nel suo salone di Ottaviano.