A Camposano, nella zona del Nolano, un poliziotto del commissariato di Ponticelli, fuori servizio al momento, insieme ai carabinieri della stazione di Cicciano, ha arrestato un uomo di 34 anni proveniente da Nola. L’uomo è arrestato in seguito al furto di uno zaino dal furgone del noto rapper napoletano Clementino. Nello zaino rubato erano presenti un computer contenente numerose canzoni e materiale musicale, successivamente recuperato durante l’operazione e restituito al legittimo proprietario, Clementino.

L’episodio risale alla mattina del 30 agosto, quando lo stesso rapper aveva segnalato il furto all’agente, riferendo che un individuo aveva rubato il suo zaino dal furgone parcheggiato fuori dalla casa di un amico. Il ladro si era poi allontanato a piedi in direzione di Cicciano.

Il poliziotto, diretto sul luogo dell’incidente, ha intercettato una pattuglia dei carabinieri di Cicciano per ottenere supporto. Le forze dell’ordine hanno collaborato per rintracciare immediatamente il presunto ladro in via Provinciale per Cicciano, all’incrocio con via Francesco Siciliano. Quando l’uomo ha avvistato la pattuglia, ha cercato di fuggire, ma è finito rapidamente bloccato e catturato.

Il 34enne di Nola, in seguito è emerso che aveva precedenti penali, è arrestato con l’accusa di furto. La refurtiva è restituita al rapper Clementino, il cui zaino contenente il prezioso materiale musicale è recuperato con successo grazie all’azione congiunta delle forze dell’ordine.