Una situazione di tensione si è verificata ieri mattina a Brindisi, nel quartiere Sant’Elia, quando quattro individui, due uomini e due donne, sono sorpresi mentre tentavano di scassinare la porta d’ingresso di un appartamento in una palazzina. Secondo i testimoni, due uomini sono riusciti a fuggire, mentre le due donne sono bloccate dai residenti in attesa dell’arrivo della Polizia. Durante l’estate, i furti in appartamento a Brindisi hanno registrato un notevole aumento, e l’ultimo episodio in piazza Raffaello si è verificato in pieno giorno. Alcuni residenti stavano monitorando la zona a causa dell’incremento dei furti, e quando hanno notato le persone sospette, hanno lanciato l’allarme, attirando l’attenzione degli altri condomini. Le presunte ladre sono circondate, portate fuori dal palazzo e trattenute dai residenti.

Una pattuglia della Sezione volanti della questura di Brindisi è intervenuta sul posto e ha preso in consegna le presunte ladre, che avevano rischiato un linciaggio da parte dei residenti. Entrambe le donne sono state portate in ospedale a causa di un presunto malore, ma è stato successivamente emesso l’arresto per tentato furto. In ospedale si sarebbero verificati ulteriori disordini.

Si è appreso che le due donne sono riconosciute come responsabili di numerosi altri furti avvenuti in città nei giorni precedenti. La Polizia stava già indagando sul loro conto. Al momento dell’arresto, le donne indossavano gioielli e orologi rubati durante i furti precedenti in piazza Raffaello.