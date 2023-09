La polizia stradale della Sottosezione di Angri ha arrestato due cittadini rumeni di 35 e 41 anni con l’accusa di rapina impropria, in seguito a un inseguimento avvenuto in data 30 agosto. Tutto ha avuto origine quando la Centrale Operativa della Questura di Salerno ha diramato ricerche riguardo a un’auto, i cui occupanti avevano appena commesso un furto con violenza presso un esercizio commerciale di Salerno, sottraendo merci dal valore di oltre 1000 euro, prima di fuggire in direzione di Napoli. La polizia stradale ha reagito immediatamente, posizionando pattuglie lungo l’autostrada A3 “Napoli-Pompei-Salerno”.

Alle 11:30, l’auto segnalata è individuata e inseguita e bloccata all’altezza di Pompei. Per garantire la sicurezza dei conducenti in transito, è effettuata una manovra di “safety car”, rallentando il traffico fino a bloccarlo completamente. Durante la perquisizione del veicolo, gli agenti hanno scoperto il materiale rubato e numerosi generi alimentari, tra cui confezioni di olio, pezzi di Grana Padano e scatolette di tonno.

I successivi accertamenti hanno rivelato che gli attrezzi da lavoro erano rubati da un supermercato Lidl di Salerno, e i proprietari hanno presentato una denuncia formale contro gli arrestati. Per quanto riguarda i generi alimentari, sono in corso ulteriori verifiche per identificare i proprietari.

I due autori della rapina sono cittadini rumeni residenti in un campo rom nei dintorni di Napoli e avevano già precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona. L’arresto è stato notificato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, che ha assunto il controllo delle indagini e ha ordinato il trasferimento dei sospettati presso il carcere di Poggioreale.