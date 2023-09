I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno effettuato un arresto per furto, catturando Antonio Molisso e Luigi Romano in flagrante delitto. I due individui sono stati sorpresi mentre smontavano le barre portapacchi da un’auto parcheggiata in Via Romani, vicino al campo sportivo. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha impedito loro di fuggire, portando all’arresto immediato dei colpevoli. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, e gli attrezzi utilizzati per lo scasso sono stati sequestrati. Entrambi gli arrestati erano già noti alle forze dell’ordine e ora sono in attesa di giudizio.

Il Furto e l’Arresto

L’episodio si è verificato in Via Romani, nei pressi del campo sportivo di Sant’Anastasia, quando i carabinieri sono stati allertati dalla presenza sospetta dei due individui intenti a smontare le barre portapacchi da un’auto. Grazie all’azione tempestiva delle forze dell’ordine, i ladri sono stati intercettati prima che potessero fuggire dalla scena del crimine.

La Restituzione della Refurtiva

Uno dei risultati positivi di questo arresto è stata la restituzione della refurtiva al legittimo proprietario dell’auto. Questo dimostra l’importanza di un intervento immediato delle forze dell’ordine nel recupero dei beni rubati e nel restituire un senso di giustizia alle vittime dei furti.

Antecedenti Penali

Entrambi i ladri, Antonio Molisso e Luigi Romano, erano già noti alle forze dell’ordine per attività criminali precedenti. Questo arresto mette in luce la necessità di monitorare da vicino i criminali noti e rafforzare le misure di sicurezza per prevenire futuri reati.