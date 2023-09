Nella tarda mattinata di ieri, un atto di coraggio e prontezza d’animo è emerso da un agente del Commissariato di San Giovanni-Barra, che, libero dal servizio, ha messo fine a un tentativo di furto su strada. Il poliziotto ha reagito con determinazione e ha permesso l’arresto dell’autore del reato. L’incidente si è verificato in via Botteghelle, quando l’agente ha notato un individuo forzare lo sportello di un’auto parcheggiata. Usando un’asta, l’uomo ha quindi rubato uno zaino e un giubbotto prima di allontanarsi furtivamente dalla scena. La rapida reazione dell’agente è stata fondamentale per impedire la fuga del ladro.

Senza mai perdere di vista l’uomo, il poliziotto ha prontamente allertato il Commissariato di San Giorgio a Cremano, che ha inviato una squadra sul posto. Grazie alla tempestiva segnalazione, i colleghi dell’agente sono riusciti a raggiungere rapidamente la zona e a intercettare il sospetto.

Il ladro, un uomo di 47 anni originario di Torre del Greco, noto alle autorità per precedenti penali, è immediatamente arrestato con l’accusa di furto pluriaggravato. Nel frattempo, la refurtiva, che consisteva in uno zaino e un giubbotto, riconsegnata al legittimo proprietario, che può finalmente respirare con sollievo dopo l’esperienza spiacevole.