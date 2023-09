A Pompei un evento insolito ha attirato l’attenzione delle autorità locali. Un uomo di 38 anni, residente a Torre del Greco, è stato arrestato dalla polizia per un tentato furto che ha rapidamente degenerato in una rapina. La scena si è svolta in un esercizio commerciale, dove l’individuo ha tentato di portare via una costosa bottiglia di champagne senza pagarla. Tuttavia, è stato scoperto e fermato da una guardia giurata, scatenando una colluttazione che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

I fatti

L’incidente ha avuto luogo in via Macello, a Pompei, mentre la polizia era impegnata in un servizio di routine di controllo del territorio. La segnalazione dell’evento è giunta alla sala operativa locale, che ha immediatamente allertato le autorità. La rapida risposta della polizia ha permesso di affrontare la situazione in tempo reale.

Una volta arrivati sul posto, gli agenti hanno scoperto la scena di un uomo che era stato fermato dal personale addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale. Questo individuo, in precedenza, aveva danneggiato l’antitaccheggio dell’attività e tentato di fuggire con una bottiglia di champagne di notevole valore. La situazione è poi degenerata in una colluttazione tra il sospetto e la guardia giurata, che ha portato all’arresto del 38enne.

L’Arresto e le Accuse

Il 38enne è stato immediatamente arrestato con l’accusa di rapina, un reato molto grave che comporta conseguenze legali significative. La polizia ha condotto un’indagine approfondita sull’evento e ha riferito che il sospetto ha non solo tentato di rubare la bottiglia di champagne, ma ha anche danneggiato l’antitaccheggio, dimostrando un’intenzione deliberata di commettere un atto illecito.