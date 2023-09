Il Festival Ecosuoni si prepara a inondare di musica e messaggi di assoluta importanza sociale l’intero hinterland partenopeo. Ormai appuntamento consolidato del calendario concertistico del Mezzogiorno, l’evento principale si terrà il 9 settembre 2023, data da segnare in rosso sul calendario.Location designata è il Centro O’ Giò, struttura sita sul territorio comunale di Palma Campania (provincia di Napoli) che ormai da diversi anni apre le porte, nel principio di settembre, per una sequenza di concerti dal valore artistico assoluto.

Dopo lo iato coinciso con gli anni delle restrizioni pandemiche, Ecosuoni è pronto a dare energia alla sua formula più consolidata: una sera di suoni dal vivo, full concert senza limitazioni e performance di impatto assoluto. La line up è, già per i nomi coinvolti, un manifesto di intenzioni rock: Manuel Agnelli, Bud Spencer Blues Explosion, Novaffair.

Nel corso degli scorsi mesi la direzione artistica ha rotto il silenzio con lo stesso fragore di una schitarrata distorta: lontano dall’hype e da prevedibili dinamiche promozionali, è arrivato l’annuncio di Manuel Agnelli quale headliner in esclusiva regionale dell’edizione 2023. Il frontman degli Afterhours, personalità trasversale alle arti e ai mass media, infiammerà con la sua band lo stage del Festival, proponendo un vasto repertorio dove il più recente album “Ama il prossimo tuo come te stesso” è la punta dell’iceberg di un’esperienza che si preannuncia pregna di intensità.

Prima di lui, i Bud Spencer Blues Explosion, che proprio quest’anno con una manciata di singoli dinamitardi hanno rotto un silenzio che durava un lustro; instancabili nell’attività live, sfidano ogni torpore per una scossa di vita che si propaga fra palco e platea. In apertura, i Novaffair, che alimentano quella tradizione made in Ecosuoni di buona musica con occhio di riguardo alle eccellenze che emergono dal panorama regionale.

“Quest’anno abbiamo preso delle scelte molto precise, lanciando un chiaro messaggio riguardo quello che ci piace proporre – dichiara Agostino Finetti, direttore artistico di Ecosuoni, che continua – siamo contenti della fiducia del pubblico, e del rapporto con le istituzioni, con il Comune di Palma Campania che si dimostra sempre attento e sensibile alle istanze sociali e culturali del nostro territorio. Il 9 settembre a farla da padrone saranno gli strumenti suonati con instancabile e intensa passione, sarà bellissimo”.

Ormai il countdown a Ecosuoni è ufficialmente partito, e i ticket sono disponibili sui circuiti Ticketone e Dice; il festival è patrocinato dal Comune di Palma Campania, partner della manifestazione Kozel Beer e Fontanella Distribuzione, media partner dell’evento è Radio Punto Zero. Apertura porte prevista per le ore 19.30, con il Centro O’ Giò che per l’occasione diventerà un’area completamente sostenibile e inclusiva con zone food e beverage.

Ecosuoni 2023 suona rock per spazzare via ogni negatività.

9 SETTEMBRE 2023

APERTURA PORTE: ore 19.30 | START CONCERTI: ore 21.15

LOCATION: Centro O’ Giò – Via Ugo de Fazio, 13 – Palma Campania (NA)

LINE UP IN ORDINE DI ESIBIZIONE: Novaffair | Bud Spencer Blues Explosion | Manuel Agnelli

