La tranquillità della festa dei Santi Patroni di Montoro, nella provincia di Avellino, è stata infranta da un violento episodio durante il concerto di Mimmo Dany, celebre cantante neomelodico napoletano. Ciò che doveva essere un momento di gioia e divertimento per i festeggiamenti si è trasformato in una scena di violenza, con gravi conseguenze per due giovani presenti tra il pubblico.

L’Incidente:

Mentre Mimmo Dany si esibiva sul palco allestito in piazza, nella frazione di San Felice, una rissa improvvisa è esplosa tra gli spettatori. Inizialmente, sembrava essere una lite verbale comune, ma ben presto la situazione è degenerata in modo drammatico. I contendenti hanno estratto coltelli, trasformando il confronto in un pericoloso scontro armato. Due giovani, entrambi ventenni, sono feriti nell’alterco.

Uno dei giovani è colpito da ben tre coltellate all’addome ed è trasportato d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Le sue condizioni sono descritte come gravi, e i medici stanno lavorando instancabilmente per garantire il suo recupero. Il secondo giovane, anch’esso ventenne, è ricoverato all’ospedale di Mercato San Severino, presentando ferite meno gravi.

L’Intervento delle Forze dell’Ordine:

I carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul luogo della rissa per riportare la calma e garantire la sicurezza degli spettatori rimasti. Attualmente, le forze dell’ordine stanno conducendo un’indagine approfondita per identificare tutti i partecipanti alla colluttazione e, soprattutto, individuare l’aggressore o gli aggressori responsabili delle coltellate inflitte ai giovani. La loro ricerca mira a gettare luce su questa tragedia e ad assicurare giustizia.