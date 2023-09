Una giovane donna è riuscita a sfuggire a un tentativo di violenza sessuale a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano, grazie infatti alla sua pronta reazione e all’intervento tempestivo dei carabinieri. Un uomo di 35 anni aveva attirato la donna all’interno di un locale per distributori automatici di bevande e snack con una scusa ingannevole. La vittima ha avuto la forza di spingere l’aggressore e di fuggire in strada, attirando l’attenzione di una pattuglia dei carabinieri che ha arrestato l’uomo.

L’Aggressione a Santa Maria Capua Vetere

L’incidente ha avuto luogo in corso Aldo Moro, dove l’uomo aveva ingannato la giovane donna, facendole credere di aver bisogno di indicazioni per acquistare una bottiglietta d’acqua. Una volta all’interno del locale per distributori automatici, l’uomo si è comportato in modo aggressivo, abbassando i pantaloni e cercando di precludere alla donna qualsiasi via di fuga, con l’intenzione di abusare di lei. Tuttavia, la giovane donna è stata in grado di respingere l’aggressore e di scappare in strada, attirando l’attenzione dei passanti e, fortunatamente, di una pattuglia dei carabinieri di passaggio.

L’Arresto dell’Aggressore

Nonostante l’aggressore sia riuscito a allontanarsi dalla scena del crimine, è finito però rapidamente individuato e arrestato in via Capitelli a San Prisco. L’uomo di 35 anni è denunciato per tentata violenza sessuale.

La Pronta Reazione e l’Intervento dei Carabinieri

La pronta reazione della giovane donna e la sua abilità nel richiamare l’attenzione delle autorità hanno giocato un ruolo cruciale nel prevenire un possibile attacco violento. Il rapido intervento dei carabinieri ha permesso di assicurare l’aggressore alla giustizia e di garantire la sicurezza della vittima.