Con l’arrivo di settembre un nuovo anno scolastico si prepara ad iniziare, portando con sé le tradizionali spese per libri di testo e materiali scolastici. Le famiglie italiane si preparano a investire una media di 1.200 euro per studente per coprire queste spese, ma ci sono diverse opportunità per ridurre questo onere finanziario. In questo articolo, esploreremo i bonus e le agevolazioni previsti per l’anno scolastico 2023-2024, che rappresentano un sostegno fondamentale per le famiglie, soprattutto in un periodo caratterizzato da rincari e inflazione.

Bonus per Libri Scolastici

Una delle principali fonti di supporto per le famiglie italiane è rappresentata dal bonus per l’acquisto dei libri di testo. Questo bonus è reso disponibile attraverso bandi emanati dalle Regioni o dal Comune di residenza, ed è concepito come un contributo finanziario, voucher o rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei libri scolastici.

I requisiti per accedere a questo bonus possono variare da Regione a Regione, ma in generale è rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori, inclusi quelli delle scuole paritarie o di scuole professionali accreditate dalla Regione. Normalmente, l’aiuto economico è destinato alle famiglie con reddito medio-basso.

Ad esempio, nella Regione Sicilia, il bonus per l’acquisto dei libri scolastici per l’anno scolastico 2023-2024 è destinato agli studenti delle scuole secondarie (di primo e secondo grado) appartenenti a famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) valido e non superiore a 10.632,94 euro. Le informazioni dettagliate su questo bando sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Siciliana, e la richiesta di partecipazione dovrà essere presentata presso la scuola frequentata dallo studente entro la scadenza del 13 ottobre 2023.

Altre Strategie per Risparmiare

Oltre ai bonus per i libri di testo, ci sono altre strategie che le famiglie possono adottare per risparmiare sui costi legati al ritorno a scuola. Ad esempio, l’acquisto di libri usati o la ricerca di sconti online può consentire di risparmiare fino al 15-20% sulle spese previste. Inoltre, è possibile prediligere prodotti non di marca e zaini economici invece di quelli di marca, contribuendo così a contenere la spesa totale.