Il Consiglio dei ministri ha recentemente varato un Decreto Legge (Dl Energia) del valore di 1,3 miliardi di euro, che introduce una serie di misure per sostenere le famiglie italiane e l’industria energetica. Queste misure spaziano dall’agevolazione sui carburanti al condono sugli scontrini, passando per sconti in bolletta e aiuti per l’utilizzo dei mezzi pubblici. L’obiettivo principale è alleviare il peso economico delle famiglie e promuovere l’efficienza energetica.

Bonus Benzina e Condono sugli Scontrini

Una delle misure chiave è il “bonus benzina” che mira a sostenere i cittadini nell’affrontare i costi sempre crescenti del carburante. Inoltre, è stato introdotto un condono sugli scontrini per incentivare la tracciabilità delle transazioni economiche.

Sconti in Bolletta ed Aiuti per gli Abbonamenti ai Trasporti Pubblici

Il Decreto prevede sconti significativi sulle bollette energetiche per le famiglie italiane. Inoltre, vengono stanziati aiuti per gli abbonamenti ai mezzi pubblici, incoraggiando l’utilizzo del trasporto pubblico, più sostenibile dal punto di vista ambientale.

La Carta ‘Dedicata a te’

La carta ‘Dedicata a te’ sarà rifinanziata con ulteriori 100 milioni di euro per il 2023 e sarà destinata ai nuclei familiari con almeno tre membri e Isee fino a 15 mila euro. Questa carta può essere utilizzata anche per l’acquisto di carburante, consentendo alle famiglie di ottenere un aiuto tangibile per i costi legati alla mobilità. Le modalità e l’ammontare del bonus saranno definite attraverso un decreto interministeriale.

Potenziamento del Bonus Sociale per le Bollette

Il Decreto rafforza il contributo per i nuclei familiari con Isee fino a 15 mila euro, che già beneficiano del bonus sociale per le bollette di luce e gas. Questa misura verrà ulteriormente potenziata nell’ultimo trimestre dell’anno, con un budget di 300 milioni di euro, in base al numero di membri del nucleo familiare. Questo contributo è un sostegno prezioso per le famiglie in difficoltà economica.

Sostenibilità nell’Utilizzo del Gas Metano

L’obiettivo di promuovere la sostenibilità energetica è evidente anche attraverso l’estensione della riduzione dell’Iva al 5% sulle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali. Inoltre, sono stati prorogati l’azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas e l’aliquota Iva ridotta al 5% per il teleriscaldamento e per l’energia prodotta con il gas metano.