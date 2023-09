Il governo guidato da Meloni ha approvato un nuovo decreto chiamato Energia, che prevede un bonus benzina per i beneficiari della social card ‘Dedicata a te’, nota anche come carta acquisti spesa. Questa iniziativa è adottata per aiutare le famiglie a far fronte all’aumento dei prezzi dei carburanti. Ecco i dettagli principali di questa misura:

Chi sono i Beneficiari: Il bonus sarà destinato agli stessi beneficiari della carta acquisti spesa, che sono famiglie con un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore ai 15.000 euro. Si stima che circa 1,3 milioni di famiglie rientreranno in questa categoria.

Importo del Bonus: Il decreto non specifica l’importo esatto del bonus, ma indica che le risorse disponibili saranno di 100 milioni di euro. La cifra esatta da assegnare a ciascun nucleo famigliare sarà stabilita entro i prossimi trenta giorni tramite un apposito decreto. Tuttavia, considerando che saranno suddivisi tra 1,3 milioni di famiglie, si stima che il bonus possa essere tra i 75 e gli 80 euro per ogni nucleo familiare.

Utilizzo del Bonus: Il bonus sarà principalmente destinato all’acquisto di carburanti. Sarà possibile utilizzarlo per fare il pieno di benzina o diesel. È importante notare che i fondi della carta acquisti spesa ‘vecchia’ (quelli precedenti a questa misura) dovrebbero essere utilizzati solo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità.

Utilizzo per Abbonamenti ai Trasporti Pubblici: Una novità importante è che il bonus potrà essere utilizzato anche per l’acquisto di abbonamenti ai mezzi di trasporto pubblico. Questa misura mira a incentivare l’uso dei mezzi pubblici e a ridurre la dipendenza dai carburanti.

Modalità di Utilizzo: Le modalità precise per l’utilizzo del bonus, sia per l’acquisto di carburanti che per gli abbonamenti ai trasporti pubblici, saranno definite in un decreto successivo che sarà pubblicato entro la fine di ottobre. Si prevede che alcune aziende di distribuzione di carburanti potrebbero aderire a programmi di sconti per coloro che utilizzano la social card, ma i dettagli verranno specificati nelle prossime settimane.