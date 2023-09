Due individui di cinquant’anni residente a San Giuseppe Vesuviano arrestati con l’accusa di aver commesso due rapine nei comuni di Saviano e Ottaviano lo scorso gennaio. L’arresto è eseguito dai carabinieri della stazione di Saviano in seguito a una misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, su richiesta della procura locale. I due arrestati sono ritenuti gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso. L’inchiesta condotta dai carabinieri di Saviano, con il supporto di attività tecniche e sotto il coordinamento della Procura di Nola, ha permesso di raccogliere una serie di elementi che indicano la responsabilità dei due individui nelle due rapine avvenute a gennaio. Durante queste rapine, i sospettati avrebbero agito con armi e avrebbero nascosto il volto per coprire la loro identità.

Le rapine hanno avuto luogo in due attività commerciali separate, una a Saviano e l’altra a Ottaviano. La determinazione dei carabinieri e il lavoro di collaborazione tra le forze dell’ordine e la magistratura hanno portato a un passo avanti significativo nella ricerca della verità e nella giustizia per le vittime di questi crimini.

Questo arresto dimostra l’importanza del lavoro delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie nel garantire la sicurezza e l’applicazione della legge nelle nostre comunità. Le indagini proseguiranno per gettare ulteriore luce su questi casi e assicurare che coloro che sono coinvolti siano processati in modo equo e giusto in conformità con la legge.