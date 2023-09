Picchiato e costretto alla fuga, benche’ fosse armato: un rapinatore e’ ricercato in provincia di Napoli. L’uomo ha tentato l’assalto in una ricevitoria di Pompei, puntando la pistola alla testa di una dipendente e poi verso il titolare. Ma e’ stato aggredito e messo in fuga. Il video della rapina fallita e’ divenuto virale in rete e i carabinieri della compagnia di Torre Annunziata sono partiti dal filmato per risalire alla ricevitoria, fare un sopralluogo e recuperare la pistola che il rapinatore aveva perso nella fuga. Si tratta di una pistola a salve sulla quale adesso verranno condotti accertamenti per individuare eventuali impronti digitali.

Allo studio anche il video della rapina girato all’interno della tabaccheria. Si vede un uomo entrare in ricevitoria travisato, con in testa un cappello e sul volto occhiali e un panno a coprirgli il viso. L’uomo si dirige veloce verso la cassa, poi esce dall’obiettivo e quindi non lo si vede estrarre una pistola. Minaccia le due persone dietro le casse affinche’ gli diano i soldi. Pochi istanti e la telecamera riprende il rapinatore mentre tiene per i capelli una dipendente e la butta a terra, puntandole la pistola alla testa e minacciando di spararle se l’altra persona non consegna il denaro.

Tutto questo mentre a un passo di distanza due clienti restano immobili a guardare, uno continua a consumare il suo toast. Il titolare quindi passa all’uomo i soldi, e questi per prenderli posa la pistola. Sono pochi secondi. Il titolare ne approfitta, va incontro all’uomo che, nel frattempo, recupera la pistola e la punta contro il titolare, che pero’ non indietreggia. Inizia uno scontro fisico. L’uomo col toast prende coraggio, lascia il cibo e insieme all’altro cliente si avventano sul malvivente, entrano in negozio altri due uomini che danno addosso al delinquente. Il rapinatore e’ accerchiato da 5 persone, che lo picchiano, lo bloccano a terra, cercano di toglierli il cappello, gli strappano via il panno bianco. Alla fine il rapinatore riesce ad alzarsi e fugge via ma perde la pistola.