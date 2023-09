La notte scorsa, in una via tranquilla di nome Via Lo Porto, la quiete è stata spezzata dall’azione criminale di tre malviventi armati di pistola, che hanno preso di mira l’American Bar locale. L’episodio ha gettato nell’angoscia i titolari e ha portato a una perdita stimata di circa 15mila euro, rappresentando un evento sconcertante per la comunità locale.

L’Aggressione

L’orario della rapina è stato ancor più scioccante, avvenendo poco dopo mezzanotte. I tre balordi hanno fatto irruzione nell’American Bar, costringendo il titolare e sua moglie a uscire fuori, minacciandoli con le loro pistole. Ciò che doveva essere una serata normale di chiusura del locale, si è trasformata in una scena da incubo.

Il Bottino

I malviventi, agendo con determinazione e rapidità, hanno rubato l’incasso del giorno, che si stima essere di circa 15mila euro. Tuttavia, la loro avidità non si è fermata qui. Hanno anche rubato dei “gratta e vinci”, probabilmente nella speranza di aggiungere qualche guadagno facile al loro bottino. La somma esatta dei biglietti rubati non è ancora stata resa pubblica.

La Reazione

Dopo l’orrore iniziale, i titolari dell’American Bar hanno subito chiamato la polizia e fornito una descrizione dettagliata dei rapinatori. Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente un’indagine per catturare i responsabili e recuperare il denaro rubato.