Un atto vandalico ha scosso la tranquilla comunità di Volturara Irpina, quando le due auto di famiglia di un operaio di 37 anni sono state date alle fiamme in un violento incendio doloso. Le vetture erano parcheggiate in Vicolo Cortina, vicino alla residenza del 37enne. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha impedito alle fiamme di propagarsi alle abitazioni circostanti, ma la paura tra i residenti è stata palpabile.

Intervento dei Vigili del Fuoco

I vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incendio dopo aver ricevuto la segnalazione. Grazie al loro intervento rapido ed efficace, le fiamme sono state domate prima che potessero causare ulteriori danni alle proprietà circostanti. L’incendio ha comunque causato notevole apprensione tra i residenti, che hanno dovuto affrontare una situazione pericolosa nelle prime ore del giorno.

Forte Sospetto di Incendio Doloso

L’origine dell’incendio sembra essere stata causata deliberatamente, e non ci sono dubbi sul fatto che sia di matrice dolosa. Sul luogo del crimine sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, indicando che le due vetture sono state cosparse con questo liquido prima di essere date alle fiamme. Le indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Solofra sono volte a identificare i responsabili di questo vile atto e portarli alla giustizia.

Coinvolgimento delle Forze dell’Ordine

I militari del Nucleo Radiomobile di Solofra e della Stazione di Volturara Irpina si sono recati sul posto per raccogliere prove e testimoniare quanto accaduto. L’indagine è ancora in corso, ma la comunità è unita nella speranza che i colpevoli vengano identificati e puniti per questo gesto vandalico.