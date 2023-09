La comunità giornalistica e la città di Reggio Calabria sono in lutto per la perdita di Pietro Bellantoni, noto giornalista e redattore del Tgr Rai della Calabria. Bellantoni, che aveva solo 42 anni, è purtroppo deceduto a causa di una malattia che aveva combattuto coraggiosamente per mesi. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto nel mondo del giornalismo e nella vita di coloro che lo conoscevano.

Ricordando Pietro Bellantoni:

Pietro Bellantoni è nato a Scilla il 23 settembre 1980 ed è cresciuto a Reggio Calabria. Era un professionista del giornalismo, laureato in Filosofia e con un master in Giornalismo conseguito presso l’Università Iulm di Milano. Il suo impegno nel giornalismo lo aveva portato a ottenere il titolo di giornalista professionista il 24 novembre 2009.

La sua carriera giornalistica era stata ricca e variegata. Aveva lavorato a Torino per importanti quotidiani come La Stampa e La Repubblica. In ambito televisivo, aveva collaborato con Studio Aperto di Mediaset. Nel corso di circa dieci anni, aveva prestato la sua professionalità al Corriere della Calabria, dove aveva ricoperto anche il ruolo di caporedattore. Bellantoni aveva contribuito a diversi progetti televisivi, collaborando con LaCtv e Tagadà di La7. Aveva anche ricoperto il ruolo di direttore responsabile de Ilreggino.it e coordinatore dell’Ufficio stampa della Giunta regionale della Calabria.

Il Cordoglio della Comunità e del Tgr:

La notizia della prematura scomparsa di Pietro Bellantoni ha suscitato un profondo cordoglio tra i suoi colleghi e nella redazione del Tgr Calabria. Il direttore della Tgr, Alessandro Casarin, insieme all’intera direzione, ha espresso le condoglianze alla moglie Ketty, alla piccola Giulia e a tutti i familiari del giornalista. Bellantoni aveva iniziato a lavorare alla Tgr Calabria solo un anno prima, dopo aver superato un concorso pubblico. Durante il suo breve periodo nella redazione, aveva lasciato un’impronta positiva grazie al suo talento e alla sua dedizione al giornalismo.

La Tgr Calabria sottolinea come la scomparsa di Pietro Bellantoni lasci un vuoto incolmabile nei cuori di tutti i colleghi, testimoniando il rispetto e l’affetto che aveva guadagnato nel breve tempo trascorso insieme alla redazione.