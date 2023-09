Ancora una volta, via Dalbono a Portici, Napoli, è stata teatro di spari durante la notte. Secondo una prima ricostruzione, individui sconosciuti hanno aperto il fuoco, sparando diversi colpi d’arma da fuoco in quella che è diventata una preoccupante serie di episodi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Torre del Greco, che hanno fatto un ritrovamento inquietante e sequestrato bossoli calibro 9. Inoltre, una Fiat Panda parcheggiata in zona ha subito dieci colpi di arma da fuoco. Questo incidente segue un episodio simile avvenuto il 10 settembre scorso nella stessa zona.

Il Ritrovamento dei Bossoli

I Carabinieri sono stati allertati dagli spari e si sono immediatamente recati sul posto. Una volta arrivati, hanno scoperto dodici bossoli calibro 9 dispersi sul manto stradale. Questi bossoli rappresentano prove cruciali per le indagini in corso per identificare gli autori degli spari e determinare le circostanze dell’incidente.

La Fiat Panda Colpita

Un’altra scoperta sconcertante è stata una Fiat Panda parcheggiata in zona, che presentava ben dieci fori causati dai proiettili. Questo veicolo sembra essere stato il bersaglio principale degli sconosciuti armati, il che solleva ulteriori interrogativi sul movente dell’attacco.

Episodio Precedente a Via Dalbono

Questo incidente segue un episodio simile verificatosi il 10 settembre scorso sempre in via Dalbono. In quell’occasione, i Carabinieri erano stati allertati da una segnalazione al numero di emergenza 112 e avevano rinvenuto dei bossoli in un piazzale della zona. Questi eventi suscitano crescente preoccupazione tra i residenti e le autorità locali.

Indagini in Corso

Le indagini sono attualmente in corso per identificare i responsabili degli spari e scoprire il motivo dietro questi attacchi a via Dalbono. La sicurezza nella zona è una priorità e le autorità stanno lavorando per risolvere questi episodi di violenza e garantire la tranquillità della comunità locale.