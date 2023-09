L’inchiesta del Nas (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) sta portando alla luce una serie di questioni gravi legate al malcostume nel settore sanitario, con particolare riferimento a una radiologa dell’ospedale di Castiglione del Lago. Secondo le indagini, la radiologa Olga Bisaccia avrebbe presentato un certificato medico fittizio per giustificare le sue assenze dal lavoro e poi sarebbe andata a lavorare come gettonista presso il Pronto Soccorso di un’ASL a Venezia.

L’indagine ha sollevato dubbi riguardo al funzionamento del sistema, soprattutto in relazione alle assenze per malattia, che sembravano sospette alle autorità sanitarie. Questi dubbi hanno portato all’intervento dei Nas e dei Carabinieri del Nucleo Tutela della Salute, che hanno coinvolto colleghi da Parma e Treviso per acquisire la documentazione necessaria. Questa documentazione riguardava le cooperative che avevano rapporti con l’ASL veneta per verificare se la radiologa stesse effettivamente lavorando per un altro ospedale pubblico.

Da quanto emerso dalle indagini, la radiologa Olga Bisaccia sembrava essere presente solo per un turno di dodici ore di lavoro al mese, a fronte di venti giorni in cui la sua malattia era dichiarata. Inoltre, è emerso che il domicilio per le visite fiscali, che avrebbero potuto essere inviate dall’ASL, era collocato in Spagna, rendendo il controllo sulla sua malattia praticamente impossibile.

L’inchiesta ha anche coinvolto certificati medici, i quali, secondo le indagini dei Nas, sarebbero stati firmati e timbrati da un medico che è attualmente oggetto di un’indagine separata legata alle esenzioni sospette relative ai vaccini anti Covid. Tuttavia, al momento, il medico non sarebbe indagato per la vicenda dei certificati di malattia con domiciliazione in Spagna.

Inoltre, è emerso che la radiologa Olga Bisaccia aveva già avuto un comportamento simile in passato quando era in aspettativa presso l’ASL di Urbino, dove avrebbe fatto richiesta di ferie dalla ASL e successivamente lavorato come gettonista. Ci sarebbe anche un procedimento disciplinare aperto presso l’ASL1 per altre questioni legate al suo comportamento.