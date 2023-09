Per quanto riguarda il romanticismo Netflix non si fa mancare mai nuove proposte per i suoi spettatori e probabilmente non è un caso se da qualche settimana in classifica ritroviamo “La probabilità statistica dell’amore a prima vista”, tratto dall’omonimo libro di Jennifer E. Smith pubblicato nel lontano 2011. Dopo ben 13 anni arriva la proposta di Netflix diretta da Vanessa Caswill e interpretata da Haley Lu Richardson e Ben Hardy.

Per i due protagonisti Hadley e Oliver galeotto fu il caricabatteria. Ebbene sì, è a causa di una batteria scarica che i due si parlano per la prima volta in aeroporto aspettando l’aereo per Londra. Stessa destinazione ma scopi diversi li conducono dall’altra parte del mondo, dove ad aspettarli ci sono un matrimonio e una commemorazione funebre. Nel film non stupisce la naturalezza con cui i due cercano di aprirsi e appoggiarsi l’uno a l’altra fin da subito durante il viaggio in aereo, come se si conoscessero da sempre, quadro tipico di una commedia romantica. Ciononostante, la serie di curiosi imprevisti che si sussegue nella seconda parte della pellicola rende meno ovvio il finale…

Un telefono ormai scarico, un autobus da prendere e uno zaino dimenticato, sembrano essere le incognite da risolvere, che proprio come nel calcolo della probabilità che piace a Oliver, determinerebbero la nascita del loro amore. Verrebbe da chiedersi, se nella vita reale particolari così minuscoli possano sul serio influenzare la vita di due persone. Probabilmente il risultato finale rivela ben altro, e cioè che non ha senso la frase “se siete destinati a stare insieme, starete insieme”, Hadley e Oliver dimostrano che è importante volersi sul serio per contrastare gli imprevisti che la vita ci riserva , siamo noi a scrivere la nostra storia e questa è la sola ricetta per l’happy ending.