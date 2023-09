Il caro prezzi sta mettendo a dura prova il potere d’acquisto delle famiglie italiane, portando a una marcata frenata nei consumi. L’erosione del potere d’acquisto e dei risparmi inizia a incidere significativamente sulla spesa delle famiglie, e secondo Confesercenti, se non ci saranno inversioni di tendenza, si prevede una diminuzione della spesa nel secondo semestre di 3,7 miliardi di euro rispetto ai primi sei mesi dell’anno.

Questo campanello d’allarme ha raggiunto anche il Governo, che ha convocato i sindacati per un incontro il 22 settembre, presieduto dal Ministro Adolfo Urso e con la partecipazione del Garante per la sorveglianza dei prezzi. L’obiettivo principale dell’incontro è discutere gli interventi necessari per calmierare l’inflazione, che sta mettendo a dura prova il bilancio delle famiglie italiane.

Una delle misure in discussione è l’introduzione di un bonus mensile da 80 euro per contrastare l’aumento dei prezzi dei carburanti, in particolare per le famiglie meno abbienti che sono già titolari della carta “Dedicata a te”. Tuttavia, l’attuazione di questa misura dipenderà dalla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (Def), attesa per il 27 settembre.

Inoltre, si sta considerando una stretta ulteriore sul cosiddetto Superbonus, che era stato introdotto per incentivare la riqualificazione energetica degli edifici. Questo possibile ulteriore restrizione potrebbe avere un impatto sul settore delle costruzioni e sull’economia in generale.

La situazione economica attuale rappresenta una sfida significativa per il governo italiano, che si trova a dover bilanciare la necessità di contenere l’inflazione con la protezione del potere d’acquisto delle famiglie. In un contesto di incertezza economica globale e di conseguenze derivanti dalla pandemia, la capacità di adottare misure efficaci per sostenere l’equilibrio economico delle famiglie diventa cruciale.