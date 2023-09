Oggi nel Torinese si è verificato un tragico incidente aereo che ha coinvolto la Freccia Tricolore “Pony 4” del capitano Oscar del Do. L’incidente, avvenuto durante un’esercitazione, ha portato alla morte di una bambina di 5 anni e ha causato ferite gravi al suo fratellino più piccolo. L’ipotesi principale che emerge dalle fonti militari è che l’incidente sia stato causato da uno stormo di uccelli, che avrebbe ostacolato la fase di decollo dell’aereo, causando l’impatto con il velivolo. Questa è una situazione nota come ‘bird strike.’

La Dinamica dell’Incidente

La bambina si trovava in un’auto con la sua famiglia quando è stata investita dalle fiamme dell’aereo in caduta. Il fratello più piccolo ha riportato gravi ustioni, mentre i genitori sono rimasti feriti ma non sono in pericolo di vita. L’incidente ha avuto luogo poco dopo il decollo sulla pista di Caselle, e l’aereo è esploso durante l’incidente, finendo la sua corsa contro un’auto in transito su una strada nelle vicinanze dell’aeroporto. L’esplosione ha causato il ribaltamento dell’auto, sulla quale si trovavano un uomo e una donna insieme ai loro due figli di 5 e 9 anni.

L’Investigazione in Corso

Le autorità stanno conducendo un’indagine dettagliata sull’incidente per determinarne le cause esatte. Al momento, l’ipotesi più probabile è che uno stormo di uccelli abbia colpito il motore dell’aereo durante la fase di decollo, causando la perdita di potenza e il conseguente incidente. Il pilota è riuscito a eiettarsi con successo utilizzando il paracadute e ha riportato solo lievi ferite.

Impatto sui Voli

L’incidente ha causato ritardi indefiniti nelle operazioni dell’Aeroporto di Torino a causa della necessità di indagare sull’accaduto e di rimuovere i detriti dell’aereo. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale operatività dell’aeroporto il prima possibile.