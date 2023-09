La Misericordia di Poggiomarino e l’associazione Fratres sono liete di annunciare il ritorno del tanto atteso evento di beneficenza “Dona un Sorriso”. Questa straordinaria manifestazione, giunta infatti alla sua 14esima edizione, si terrà il 30 settembre nel suggestivo scenario del Parco di Longola. Un’intera giornata di musica, intrattenimento e solidarietà attende i partecipanti di tutte le età.

L’evento, che unisce il divertimento alla generosità, sarà un’occasione unica per la comunità di Poggiomarino e i suoi dintorni di riunirsi in un’atmosfera festosa e allo stesso tempo benefica. Il “Dona un Sorriso” è diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario, e quest’anno non farà eccezione, offrendo una varietà di attività per tutta la famiglia.

Il programma per la giornata include:

15:00 – Laboratori della Sorrentino Show per i più piccoli: Il pomeriggio inizierà dunque con una serie di laboratori creativi e ludici tenuti dagli esperti di Sorrentino Show, pensati per coinvolgere e divertire i bambini. Saranno disponibili attività adatte a diverse età, promuovendo l’apprendimento e la creatività attraverso il gioco.

Serata di intrattenimento dal vivo: Il punto culminante dell’evento avrà inizio in serata con le esibizioni musicali di Danny Celentano e della guest star, Simone Schettino.

L’intero scopo di “Dona un Sorriso” è raccogliere fondi per cause benefiche supportate dalla Misericordia di Poggiomarino e da Fratres. Le donazioni raccolte durante l’evento saranno utilizzate per sostenere iniziative di assistenza e sostegno alle persone in difficoltà nella comunità locale.