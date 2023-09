Domani si terrà un appuntamento straordinario al Parco Archeologico Naturalistico di Longola, che risale al 1300 avanti Cristo. Il motivo dell’incontro sarà lo spettacolo “È colpa dei sogni,” diretto da Annamaria Russo e interpretato da Maurizio de Giovanni insieme ai suoi compagni di viaggio: il sassofonista Marco Zurzolo, il fisarmonicista Rocco Zaccagnino e la cantante Marianita Carfora. L’ingresso a questo spettacolo è gratuito.

Prima dell’inizio dello spettacolo, che si terrà nel cuore del parco, a partire dalle 18:30, sarà possibile visitare il parco stesso. Questo include l’esplorazione dei suoi isolotti e delle capanne risalenti al 1300 a.C. Questo sito archeologico unico è scoperto per caso e difeso dagli abitanti di Poggiomarino agli inizi degli anni 2000, ed è conosciuto come la “Venezia della preistoria.” Gli studiosi ritengono che gli abitanti di Longola siano stati i fondatori dell’antica Pompei.

Durante lo spettacolo, lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le storie dei protagonisti dei suoi romanzi. Seguirà un unico filo conduttore: i sogni che popolano le loro menti. Sarà un’esperienza straordinaria vedere personaggi come il commissario Ricciardi, Sara, Mina Settembre e i bastardi di Pizzofalcone interagire sullo stesso palco, con la musica a sottolineare le emozioni, le pause e i ritmi del cuore, fino a far vibrare le parole.

Questo evento speciale rappresenta un connubio unico tra arte, cultura e storia, tutto all’interno del suggestivo scenario del Parco di Longola. La Rassegna “Est…arte” è finanziata dalla Città metropolitana di Napoli ed è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Poggiomarino e il locale circolo di Legambiente. Sarà un’occasione straordinaria per immergersi nell’arte e nella storia di questa affascinante regione.