Viale Manzoni saltata in più punti dopo il temporale della scorsa notte ed appena qualche giorno dopo i lavori di restyling conclusi da qualche giorno. Su quanto accaduto si è espresso il sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, che in un post ha scritto: “Ho letto tante cose su quanto accaduto stanotte a Viale Manzoni e corre l’obbligo di alcune precisazioni. Il ripristino è eseguito a regola d’arte. L’asfalto è invece saltato per via della pressione della fognatura sottostante oggetto dell’annoso problema “strozzatura”, che solo con i lavori di completamento della rete (finalmente è espletata la gara di appalto) vedrà una definitiva soluzione”.

“Infatti, abbiamo chiesto alla Gori di intervenire ed ha subito provveduto al ripristino.

Così come la ditta della metanizzazione è subito intervenuta in via Vittorio Emanuele.

Ed altra ditta in via Dalla Chiesa per liberare una condotta che ha facilitato il deflusso dell’acqua. E poi i volontari di Protezione Civile e la Polizia Municipale, che ringrazio sempre, subito in strada per rimettere a posto tombini e soccorrere auto in panne.

Non sarà l’ultimo allagamento e non è il primo, ma facciamo del nostro meglio per intervenire al più presto. L’insorgere del problema non dipende da noi, ma intervenire presto evitando ulteriori disagi spetta a noi. E noi siamo in prima linea. Intanto però il Canale Conte di Sarno, vera soluzione al problema, di competenza Regionale, giace lì senza alcuna programmazione”.