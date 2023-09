Il Sindaco di Poggiomarino, Maurizio Falanga, ha recentemente inviato una lettera al Ministro degli Interni, Matteo Piantedosi, sottolineando l’urgente necessità di rafforzare le forze dell’ordine nel comune e di rientrare nel progetto nazionale “Strade Sicure”. La lettera mette in evidenza i crescenti problemi di sicurezza e criminalità che affliggono la comunità di Poggiomarino, situata nella provincia di Napoli. Questo articolo esplorerà i dettagli della missiva e le ragioni dietro questa richiesta.

La Realta’ di Poggiomarino

Poggiomarino è una città con una popolazione di circa 25.000 abitanti, che sta facendo i conti con una serie di problemi legati alla criminalità. La lettera del Sindaco Falanga sottolinea che, nonostante gli sforzi delle forze dell’ordine locali, la situazione è diventata sempre più difficile da gestire. I principali problemi includono la microcriminalità, il sovraffollamento degli immobili, le cattive condizioni igienico-sanitarie in alcune attività commerciali, episodi di vandalismo notturno e aggressioni da parte di gruppi giovanili, danneggiamento di beni pubblici, nonché furti in casa, rapine e il problema crescente dello smaltimento abusivo di rifiuti.

La Richiesta di Rinforzi

Nella lettera indirizzata al Ministro degli Interni, il Sindaco Falanga ha evidenziato la penuria di personale nelle forze dell’ordine locali, in particolare nella Polizia Municipale e nella Stazione dei Carabinieri. Nonostante il contributo prezioso di queste forze, la situazione richiede una maggiore presenza sul territorio per prevenire e affrontare i fenomeni criminali. Il Sindaco ha espresso la convinzione che una maggiore presenza delle forze dell’ordine, inclusi i militari, potrebbe agire come deterrente contro la criminalità.

L’Impegno del Comune di Poggiomarino

L’Amministrazione comunale di Poggiomarino sta già prendendo misure concrete per migliorare la sicurezza nella città. Queste azioni includono l’installazione di nuovi impianti di videosorveglianza, inclusi sistemi di lettura targa, nonché la creazione di una sala operativa dotata di schermi di controllo presso il Comando di Polizia Municipale. Inoltre, il comune è stato destinatario di finanziamenti per l’installazione di ulteriori telecamere di sicurezza per un valore di 150.000 euro. Nonostante le sfide di bilancio, l’Amministrazione sta anche attuando una strategia di reclutamento di nuovi agenti di polizia municipale.

La Richiesta di Inclusione in “Strade Sicure”

Nella sua lettera, il Sindaco Falanga ha chiesto al Ministro degli Interni di considerare l’inclusione di Poggiomarino nel progetto nazionale “Strade Sicure” o di fornire mezzi idonei per rafforzare il presidio di sicurezza nella città. Questa richiesta si basa sulla convinzione che una maggiore presenza delle forze dell’ordine e dell’Esercito possa contribuire in modo significativo a migliorare la sicurezza pubblica e la qualità della vita dei cittadini di Poggiomarino.