A Giugliano in Campania, i carabinieri della sezione operativa della locale compagnia hanno arrestato Rosario Iacomino, un uomo di 43 anni di Melito già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio e per detenzione illegale di un’arma da fuoco.

L’Operazione e il Ritrovamento della Droga

I carabinieri stavano effettuando dei controlli in via Danubio, nei pressi del negozio di famiglia di Iacomino. Durante una perquisizione, è stato trovato in possesso di 1.905 euro suddivisi in banconote di vario taglio. Successivamente, i carabinieri hanno deciso di estendere il controllo anche all’interno dell’esercizio commerciale.

All’interno del bagno del negozio, è stata rinvenuta e sequestrata una busta contenente 555 grammi di crack. La droga era stata confezionata in 50 cilindretti, pronti per la vendita, per un totale di 500 dosi.

La Scoperta delle Armi

Durante la perquisizione, i militari hanno anche fatto una scoperta sorprendente. Hanno trovato una pistola semiautomatica lanciarazzi di calibro 22 priva di matricola, una pistola ad aria compressa senza il tappo rosso e 11 proiettili di calibro 7,65. Queste armi e il munizionamento erano nascosti all’interno di un cuscino a forma di cuore, appeso al muro del bagno.