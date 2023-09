Il 2023 porta con sé una serie di bonus famiglia in Italia, alcuni dei quali sono nuove introduzioni, mentre altri rappresentano conferme di iniziative passate. Questi incentivi sono pensati per offrire supporto finanziario alle famiglie italiane e coprono una varietà di situazioni e bisogni. In questo articolo, esploreremo come fare richiesta per questi bonus e quali benefici sono disponibili per le famiglie italiane.

Richiesta di Bonus Famiglia

Una delle caratteristiche importanti di questi bonus è che è possibile fare richiesta direttamente tramite il sito dell’INPS, utilizzando il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o la Carta d’Identità Elettronica (CIE). È fondamentale mantenere aggiornato l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per dimostrare la propria condizione economica e poter accedere ai benefici.

Assegno Unico Universale

Uno dei principali benefici destinati alle famiglie italiane è l’Assegno Unico Universale. Questo assegno ha sostituito l’assegno di natalità attivo fino a qualche anno fa. È progettato per fornire un supporto finanziario alle famiglie fino al compimento dei 21 anni del figlio a carico, senza limiti per i figli disabili. L’importo varia in base a diversi fattori, come la frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, la partecipazione a tirocini o il servizio civile, ma può andare dai 50 ai 175 euro al mese a bambino. Questo assegno può essere richiesto dal settimo mese di gravidanza e viene corrisposto retroattivamente a partire dal settimo mese. Per i bambini fino a un anno, l’importo viene raddoppiato.

Bonus Nido 2023

Il Bonus Nido 2023 è un altro beneficio a sostegno delle famiglie italiane. Questo bonus aiuta a coprire le spese per la frequenza del nido per i bambini, specialmente per le famiglie che non possono contare su parenti per la gestione degli orari dei bambini o che hanno genitori che lavorano a tempo pieno. L’importo va richiesto annualmente e varia da un minimo di 1.500 euro a un massimo di 3.000 euro per il pagamento annuale della retta.

Carta Risparmio Spesa 2023

La Carta Risparmio Spesa 2023 è un nuovo sostegno economico per le famiglie con figli minori a carico. Questo bonus mira ad agevolare gli aumenti dei prezzi e offre un supporto una tantum per le spese necessarie. Per accedere a questo beneficio, è necessario avere un ISEE inferiore a 15.000 euro, e l’importo erogato è di 382,50 euro.

Social Card

La Social Card è un altro bonus economico che viene erogato alle famiglie con figli minori a carico o agli anziani oltre i 65 anni. Questa carta offre 80 euro ogni due mesi e può essere utilizzata per acquistare beni di prima necessità e prodotti per la casa.