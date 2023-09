Un’operazione delle forze dell’ordine a Pozzuoli ha portato all’arresto di una donna di 54 anni di origini domenicane per estorsione, danneggiamento e maltrattamenti nei confronti del marito. L’incidente è avvenuto durante una discussione coniugale in cui la donna avrebbe richiesto 1500 euro per abbandonare la casa coniugale. Dopo il rifiuto del marito, la situazione è degenerata, culminando in violenza fisica e danni materiali. La vittima ha prontamente allertato il 112 e i Carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli sono intervenuti con prontezza. La 54enne, ancora visibilmente agitata, è arrestata e ora si trova nel carcere femminile di Pozzuoli, in attesa di affrontare il giudizio delle autorità competenti.

L’operazione delle forze dell’ordine non si è limitata a questo caso di violenza domestica. Durante i controlli svolti nelle zone più frequentate della città nella serata di sabato, i Carabinieri hanno denunciato un 42enne napoletano trovato in possesso di coltelli e un pugnale a doppia lama. Questa azione ha contribuito a ridurre il potenziale rischio per la sicurezza pubblica.

Inoltre, in un’area pubblica nel quartiere Reginelle, sequestrati oltre mezzo chilo di hashish e 5 grammi di cocaina, dimostrando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.