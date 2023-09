Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale la nuova ordinanza emanata dal Commissario Straordinario per la Peste Suina Africana, che abroga e sostituisce le precedenti ordinanze 2, 3 e 4 del 2023 in materia. Questa nuova ordinanza ha l’obiettivo di armonizzare le disposizioni precedenti e di introdurre alcune integrazioni e novità significative, al fine di gestire l’emergenza legata alla Peste Suina Africana in modo più efficace.

Una delle principali innovazioni introdotte dall’ordinanza riguarda l’intensificazione dei controlli doganali sulle carni suine, sia selvatiche che domestiche, che sono commercializzate in modo abusivo. Questa misura riguarda anche le carni provenienti dall’estero e prevede la distruzione delle carni per le quali non sia indicata l’origine. Questo rappresenta un passo importante per prevenire la diffusione della malattia e garantire la sicurezza alimentare.

L’ordinanza, composta da 20 articoli e vari allegati, ha scadenza il 24 febbraio 2024 e fornisce dettagli sulle responsabilità dei Gruppi Operativi Territoriali (GOT), che includono professionisti come veterinari e personale della polizia provinciale. Questi gruppi sono fondamentali per attuare azioni di campo e garantire il rispetto delle disposizioni.

Inoltre, l’ordinanza conferma l’istituzione dell’elenco dei Bioregolatori, una figura dotata di porto d’armi e formata specificamente in materia di Peste Suina Africana. Questo elenco sarà gestito dal Ministero della Salute e contribuirà a rafforzare la prevenzione e il controllo della malattia.