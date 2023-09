Altra giornata di disagi per gli utenti della Circumvesuviana, oramai tristemente “abituati” ai problemi legati ai disservizi del trasporto su rotaia.Il “bollettino” diramato in mattinata dall’Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre le linee vesuviane, parla oggi di “problemi tecnici ai passaggi a livello sulla tratta Poggiomarino-Scafati” che hanno causato la parziale soppressione di due corse (quelle delle ore 6:26 da Napoli per Poggiomarino, soppresso da Scafati a Poggiomarino, e delle ore 7:06 da Poggiomarino per Napoli, soppresso da Poggiomarino a Scafati) e ritardi di anche mezz’ora per tutte le altre. Questo sta comportando ritardo anche sulla linea Napoli-Sorrento, tratta che fino a Torre Annunziata è la stessa della Napoli-Sorrento.

Si aggravano i problemi sulla tratta Poggiomarino-Scafati della Circumvesuviana, interessata da questa mattina da inconvenienti ai passaggi a livello (situazioni che vanno avanti da diversi giorni). Come comunica l’Ente Autonomo Volturno, infatti, “dalle ore 9:40, causa problemi tecnici sulla tratta Scafati-Poggiomarino, la circolazione ferroviaria è interrotta”. Per questo motivo, “i treni in partenza da Napoli limitano la corsa alla stazione di Scafati, i treni in partenza da Poggiomarino per Napoli avranno origine a Scafati come da orario”.