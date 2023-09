Nel pomeriggio di ieri, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti su una strada statale nel territorio del comune di Chiusano San Domenico in seguito a un incidente stradale. L’incidente coinvolgeva una singola autovettura, che ha perso il controllo uscendo di strada e finendo nella scarpata sottostante. All’interno dell’auto si trovava una giovane ragazza di 27 anni originaria di Chiusano San Domenico, che è rimasta incastrata nell’abitacolo a causa dell’impatto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per liberare la vittima dalle lamiere contorte dell’auto e assicurarne la sicurezza durante le operazioni di soccorso.

Una volta estratta dall’auto, la giovane è affidata ai sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno valutato le sue condizioni e hanno deciso di trasportarla presso l’ospedale Moscati di Avellino per ricevere le cure mediche necessarie.

Durante le operazioni di soccorso, l’autovettura coinvolta nell’incidente è rimasta in bilico, rappresentando una potenziale minaccia per la sicurezza. I Vigili del Fuoco hanno quindi messo in atto le procedure necessarie per mettere in sicurezza il veicolo e prevenire ulteriori pericoli.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri della stazione di Paternopoli per eseguire i rilievi e stabilire le cause dell’incidente. Gli incidenti stradali richiedono un rapido intervento delle autorità e dei servizi di emergenza per garantire la sicurezza delle vittime e per indagare sulle circostanze dell’incidente al fine di prevenirne il ripetersi in futuro.