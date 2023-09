Tragedia sfiorata sull’Ofantina, in provincia di Avellino, quando un tir ha perso un pesante carico di pomodori, causando un incidente stradale e ferendo un automobilista. L’incidente è avvenuto durante un’ora di punta, quando numerose autovetture erano in transito sulla strada statale. La perdita improvvisa del carico ha creato una situazione pericolosa per i conducenti.

La Dinamica dell’Incidente

Secondo una prima ricostruzione, il tir in transito ha improvvisamente perso il controllo del suo carico di pomodori. Le cassette contenenti i pomodori sono cadute sulla strada, creando un ostacolo improvviso per chiunque sopraggiungesse. Purtroppo, una vettura che sopraggiungeva è stata coinvolta nell’incidente e ha colpito violentemente le cassette di pomodori. L’automobilista a bordo dell’auto è rimasto ferito a causa dell’impatto.

L’intervento dei Soccorsi

Fortunatamente, i soccorsi sono stati rapidamente allertati e sono intervenuti immediatamente sul luogo dell’incidente. Il ferito è stato stabilizzato e trasportato d’urgenza in ospedale, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Ricostruzione e Indagini in Corso

Le forze dell’ordine sono attualmente al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La perdita del carico da parte del tir ha inevitabilmente causato disagi al traffico e ritardi sull’Ofantina. Sono state create lunghe code per consentire i soccorsi e rimuovere i pomodori e altri materiali dalla carreggiata.